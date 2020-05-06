ارتفاع أرباح ويسترن يونيون خلال الربع الأول

أعلنت شركة ويسترن يونيون الأمريكية لخدمات تحويل الأموال الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين جاءت إيراداتها أقل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة إنها لا تستطيع أن "تتوقع بشكل عقلاني" تأثير جائحة فيروس كورونا الحالية على نتائجها المالية خلال العام الحالي ككل.

وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت إلى 7ر176 مليون دولار بما يعادل 42ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 1ر173 مليون دولار بما يعادل 39ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت ربحية الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 44ر0 دولار للسهم مقمابل 41ر0 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

في المقابل تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2ر11 % سنويا إلى 19ر1 مليار دولوار مقابل 34ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون توقعوا وصول أرباح الشركة إلى 42ر0 دولار للسهم وإيراداتها 23ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.