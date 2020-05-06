الصين تطلق أول صاروخ من طراز «لونج مارش 5 بي» إلى الفضاء

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أطلقت الصين، أمس الثلاثاء، صاروخا قويا من طراز "لونج مارش 5 بي " الجديد إلى الفضاء لأول مرة.

وأنطلق الصاروخ من مركز الإطلاق ونتشانج في جزيرة هاينان بجنوب الصين، وفقا لتغريدة لقناة" سي جي تي إن" عبر تويتر.

وسيتم استخدام الرحلة لاختبار مركبة فضائية جديدة للمهام المأهولة المزمع تنفيذها في المستقبل، وهو شرط أساسي مهم لبرنامج الفضاء الصيني الطموح.

وكان من المقرر في الأساس ان يتم الإطلاق في أبريل، ولكن تعين تأجيله بسبب مشاكل فنية.

ويمكن للصاروخ الذي يبلغ طوله 53 مترا نقل حمولة تزيد عن 20 طنا إلى مدار حول الأرض، مما يجعله واحدا من أقوى الصواريخ، ومساويا للصاروخ "دلتا 4 هيفي" الأمريكي ، أو صاروخ "فالكون 9 "التابع لسبيس اكس أو" اريان 5" الأوروبي .

وستدور الكبسولة الفضائية الجديدة في مدار على ارتفاع 8 آلاف كيلومتر ثم تعود إلى الأرض بسرعة عالية.

ووفقا لمركز الفضاء الصيني، ستختبر الرحلة التقنيات الرئيسية للعودة إلى الغلاف الجوي، مثل الدرع الحراري الجديد والمظلات والوسائد الهوائية.

ويتوقع خبراء أمريكيون أن تهبط الكبسولة بالقرب من ميناء جيوكوان الفضائي في منغوليا الداخلية يوم الأربعاء بين الساعة 0500 والساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

يشار إلى أن الصاروخ هو نسخة معدلة من طراز "لونج مارش 5"، والذي تم اختباره بنجاح في ديسمبر الماضي بعد فشل محاولتي اطلاق بسبب مشاكل في المحركات.

يشار إلى أن بكين تخطط لاستخدام نظام إطلاق الرفع الثقيل في بناء محطة الفضاء الصينية المقرر تنفيذها.

في وقت لاحق من هذا العام ، تخطط الصين لاستخدام الصاروخ في رحلة غير مأهولة إلى القمر والعودة بعينات من الصخور.