بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "خيانة عهد"، بمحاولة "عهد" الفنانة يسرا، لقراءة الفنجان لكنها تفشل بسبب منع صديقتها "أمال" الفنانة سلوى عثمان، حتى يسقط الفنجان على الأرض وينكسر.

وتم القبض على "شيرين" الفنانة جومانا مراد، بعدما تم تقديم بلاغ للنيابة ضدها بسبب الفيديو الذي تم تسريبه لها وهي تدعو "هشام" الفنان خالد أنور، لتناول المخدرات، وطلبت من "فرح" الفنانة حلا شيحة ضرورة إرسال شقيقها "مروان" الفنان خالد سرحان لقسم الشرطة ليحاول خروجها من السجن.

وقام مروان المحامي بمساعدة شيرين وخرجت من السجن بعد عرضها على النيابة، وثبوت فبركة الفيديو المقدم في البلاغ، وعلى الجهة الأخرى سافر مروان مع أشقائه وزوجته، ووجد عشيقته في نفس المكان وأبلغته بسرقتها للموبايل الذي قام زوجها السابق بتصويره لهما في مكتب مروان، وتم طلاقها منه.

وتوصلت شيرين لمركز تسريب الفيديو الذي سجنت بسببه، من خلال إحدى أصدقائها، ولم تتمكن من تحديد الشخص، لتذهب إلى العنوان وتسئل حاارس العقار ليخبرها بأسماء السكان وتتوقف عند اسم مروان المحامي.