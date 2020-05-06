وزير التعليم: تكلفة أعمال التأمين والتعقيم لامتحانات الثانوية بـ950 مليون جنيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو 950 مليون جنيه لمدة 20 يوما، مضيفا: الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة ٢٠٢٠/٢٠٢١ بواقع ١٣٢ مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص ١٠٩ مليار جنيه فقط، قائلا: الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا واحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا.