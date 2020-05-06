مرصد حقوقي: التعاون العسكري بين أوروبا وإسرائيل يشجع الانتهاكات ضد الفلسطينيين

انتقد مرصد حقوقي دولي، الأربعاء، إبرام الاتحاد الأوروبي مؤخرا صفقة عسكرية مع إسرائيل لشراء من طائرات مسيرة، معتبرا أنها تشجع الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "صفقات الاتحاد الأوروبي مؤخرا مع شركات إسرائيلية لتصنيع معدات عسكرية بقيمة 59 مليون يورو، لتزويد الدول الأوروبية بطائرات مسيّرة بغرض مراقبة طالبي اللجوء في عرض البحر، غير أخلاقية ومشكوك في شرعيتها".

وأضاف أن مثل هذا التعاون من الاتحاد الأوروبي مع شركات عسكرية إسرائيلية "يشجع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال رئيس مجلس أمناء المرصد المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين ريتشارد فولك إنه "من الفظاعة أن يشتري الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة من إسرائيل، باعتبار تاريخها الطويل من الممارسات القمعية وغير القانونية التي استخدمت فيها تلك الطائرات لاستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لأكثر من خمسين عامًا".

وأضاف فولك: "من غير الإنساني أن يستخدم الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة، بغض النظر عن كيفية تحصله عليها، لانتهاك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم في عرض البحر لطلب اللجوء في أوروبا".

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن الصفقات "تدلل على استثمار الاتحاد الأوروبي في المعدات العسكرية الإسرائيلية التي أثبتت جدارتها في قمع الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه، إذ أن شراء الطائرات المسيّرة الإسرائيلية يعد دعمًا وتشجيعًا لاستخدام معدات عسكرية إسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وبحسب البيان، فإن من بين طرازات الطائرات المسيّرة التي تعاقدت عليها وكالة "فرونتكس" طائرة (هيرميس 900) المصنعة من شركة (إيلبيت)، والتي اختبرها الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة المحاصر في عملية (الجرف الصامد) العسكرية صيف عام 2014.