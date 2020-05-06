حسان دياب: الصناعة بإمكانها إعادة صياغة الهوية الاقتصادية للبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن حكومة بلاده تتطلع لإعطاء الصناعات اللبنانية حقها من الاهتمام والرعاية، في ظل وجود اقتناع بأهمية هذا القطاع في مسار إعادة صياغة الهوية الاقتصادية للبنان ونقله من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، عبر إعطاء العديد من القطاعات، وفي مقدمها الصناعة، الزخم المطلوب لتكون ركيزة أساسية في البنية الاقتصادية.

وقال دياب - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن إصدار المواصفات القياسية المتعلقة بالمنتجات والمعدات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا- إن اهتمام الحكومة اللبنانية لا يقتصر على مجرد الدعم المعنوي لقطاع الصناعة، وإنما يتضمن تقديم الدعم بوسائل المختلفة، مؤكدا أهمية تطوير الصناعة وجودتها وتنويعها وملاءمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف: "نحتاج إلى صناعة لبنانية حديثة بمواصفات نوعية تفتح الأسواق العالمية أمام الإنتاج اللبناني، لتكون الصناعة قاعدة رئيسية لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري في لبنان".

من جانبه، أكد وزير الصناعة عماد حب الله، أن إصدار المواصفات القياسية الخاصة بمعدات مكافحة فيروس كورونا، يأتي في إطار التخطيط المنظم والاستباقي لمكافحة أي تفش جديد للوباء، كما أنه يمثل ضرورة ملحة على الطريق الصحيح نحو التأسيس لقطاع صناعي يحرك الاقتصاد في زمن الركود، ويجذب التوظيف في ظل الانكماش الاقتصادي بما يوفر فرص العمل في مواجهة البطالة، ويخلق المنافسة في الأسواق الأكثر تطلبا، ويوفر سلعة آمنة إن كانت منتجة أو مستوردة، ويلبي حاجة الاستهلاك المحلي بديلا عن الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أهمية الإنتاج والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج والمعرفة والذي يشكل القطاع الصناعي القائم على الابتكار والتطوير ركيزته الأساسية.