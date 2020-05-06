يوسف الشريف يكتشف خداعه من قبل مسؤولين الواحة في الحلقة 12 من مسلسل «النهاية»

عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "النهاية"، وقام مؤنس بالتحقيق فيما أحدثه الروبوت الشبيه بالمهندس زين، في الحلقات السابقة، وما قام به، وقتله للموظفين.

تستمر أحداث الحلقة ويذهب الريس عزيز إلى صديق قديم له، ويختبئ عنده لأن الأمن يبحث عنه ليعرف تفاصيل أكثر عن المهندس زين، وما قامت به صباح.

تنتهي أحداث الحلقة بلقاء بين المهندس زين وصديق قديم يدعى فارس، ويكتشف زين خلال حديثهما أن الواحة تكذب عليهما، وتجعلهما يتحدثان مع الكمبيوتر وأقاربهما، ولكن هم ليس أقاربهما بل مجرد فيديوهات مسجلة عن طريق الذاكرة. وتذهب قوات الواحة للقبض على فارس لأنه كشف لهم أنه يعرف كل شيء.