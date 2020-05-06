الدنمارك تتوقع قفزة في ديونها

قالت الحكومة الدنماركية، أمس الثلاثاء، إن تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل الدين العام خلال العامين الحالي والمقبل، لكنه سيظل أقل من الحدود المقررة لدول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة المالية الدنماركية أنها تتوقع ارتفاع معدل الدين العام إلى ما بين 40 في المئة و5ر40 في المئة خلال العام الحالي مقابل 2ر33 في المئة خلال العام الماضي، في حين أن قواعد الاتحاد الأوروبي تلزم الدول بألا يزيد معدل دينها العام عن 60% من إجمالي الناتج المحلي لها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيكولاي فامين وزير مالية الدنمارك قوله في بيان إن الموقف بالنسبة للاقتصادين الدنماركي والدولي خطير.

كانت الدنمارك قد تعهدت بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية بحوالي 400 مليار كورون (60 مليار دولار) لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسين إنها ستعلن في وقت لاحق من الأسبوع الحالي الخطوة التالية بشأن إعادة الفتح التدريجي للبلاد، بعد إجراءات الإغلاق التي سبق فرضها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.