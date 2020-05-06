قالت منار سليم، زوجة العقيد أركان حرب أحمد المنسي، الذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف قوات إحدى النقاط العسكرية برفح، إنها كان تشعر باللهفة الشديدة أثناء انتظارها للحلقة الأولى لمسلسل الاختيار الذي يجسد فيه الفنان أمير كرارة شخصية زوجها ويقدم قصة حياته، متابعة: «كنت قاعدة أعد فاضل خمس ساعات فاضل أربع فاضل نص ساعة، ولما المسلسل بدأ ماكنتش مصدقة نفسي».

وأضافت في حوار لفضائية «mbc4»، مساء أمس الثلاثاء، «وإحنا بنتفرج كنا قاعدين نبص لبعض ونعيط لا إراديًا»، مشيرة إلى أنها أثناء مشاهدتها للمسلسل تشعر بأحاسيس متضاربة من الفرحة والحزن والفخر.

وأضاف «حمزة» ابن الشهيد أحمد المنسي، «ببقى قاعد مستني ومتشوق أشوف وأعرف إيه اللي بيحصل في سيناء، فبقيت كل يوم قاعد عايز أشوف الحلقة اللي بعدها».

وبعدما وُجِه لنجل الشهيد المنسي سؤالًا عما إذا كان والده قبل استشهاده يعامله بنفس أسلوب أحداث المسلسل التي تتناول مشاهد للراحل مع ابنه، قال حمزة: «كان بيهزر معايا وأنا صغير، لكن لما بدأت اكبر ماكنش بيهزر معايا كتير عشان كان عايزني أتعلم وابقى رجل».

واستطرد: «من ساعة ما بابا اُستشهد وأنا عايز أطلع ظابط عشان أجيب حقه هو وكل اللي زيه»، لترد والدته: «إن شاء الله ياخد بثأر كل المصريين مش والده بس.. يكمل مسيرة والده».

وعن الفنانة سارة عادل التي تؤدي دورها، قالت زوجة الشهيد أحمد المنسي، إنها شخصية جميلة ومتواضعة جدًا، مشيرة إلى أن الفنانة كانت مهتمة بتقمص شخصيتها والتقرب منها عن طريق طرح العديد من الأسئلة عليها.

وأشارت إلى أن الفنان أمير كرارة استفسر عن الكثير من التفاصيل الخاصة بالشهيد أحمد المنسي، لافتة إلى أنه طلب منها تصوير جميع ملابس الراحل حتى التي كان يرتديها في المنزل.

وتابعت: «أنا شايفة إن أمير كرارة أنسب حد لتجسيد شخصية أحمد من الناحية العمرية»، لافتة إلى وجود تشابه بينهما.

وعبرت ضاحكة عن إعجابها بأداء الفنان أحمد العوضي، معقبة: «يؤدي دور الإرهابي ببراعة، وجعل الناس تكره عشماوي والإرهاب».

وكشفت عن أن الشهيد أحمد المنسي لم يكن يذكر سيرة الإرهابي هشام عشماوي حتى إحالة الأخير إلى التقاعد، مضيفة أن «المنسي» بدأ في التحدث عن «عشماوي» عندما بدأ الإعلان عن تورطه في أعمال إرهابية.

واختتمت حديثها ووجهها ترتسم عليه علامات التأثر قائلة إنها تستعد لمشاهدة الحلقة التي سيُعرض فيها تفاصيل استشهاد زوجها في العمل الدرامي.

جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار» بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

