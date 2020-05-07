تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعها في التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار في ظل تخفيف إجراءات الإغلاق في بعض الولايات الأمريكية.

وارتفع مؤشر قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى 20ر100 نقطة في تعاملات الصباح قبل أن يتراجع قليلا إلى 07ر100 نقطة ليظل محتفظا بمكاسب نسبتها 4ر0% عن مستواه أمس.

وانخفض سعر الذهب اليوم بمقدار 10ر22 دولار أي حوالي 3ر1% إلى 50ر1688 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، وكان الذهب قد تراجع أمس بنسبة 2ر0% تقريبا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة حل قوة عمل إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة ليحل محلها كيان استشاري جديد يركز على إعادة تشغيل الاقتصاد.

وقال ترامب إنه يريد إعادة فتح الاقتصاد، لكنه اعترف بأن بعض الناس "ستتضرر بشدة" نتيجة تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس.