 بالصور.. جهود مكثفة لإطفاء حريق ضخم بعقار في ميت نما بشبرا الخيمة - بوابة الشروق
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بالصور.. جهود مكثفة لإطفاء حريق ضخم بعقار في ميت نما بشبرا الخيمة

تصوير- زياد أحمد:
تصوير- زياد أحمد:

نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 3:30 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 3:30 ص

اندلع حريق ضخم بعمارة الرفاعي للنجف بقرية ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، وتوجهت على الفور أكثر من 10سيارات إطفاء من الحماية المدنية للمشاركة في جهود إخماد الحريق، كما تم إرسال 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد أحمد العشماوي، بلاغا بنشوب الحريق وامتدت النيران من مخزن أسفل العمارة إلى الشقق العلوية.

انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتعمل قوات الحماية المدنية على السيطرة على الحريق ومنع انتقاله للعقارات المجاورة.

وأعلنت المهندسة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، تشكيل من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر التي يخلفها الحريق حتى الآن.

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