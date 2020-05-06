«فرابورت» تتوقع تكبد خسائر هذا العام بسبب أزمة كورونا

تسبب التوقف الشامل لرحلات الركاب على خلفية جائحة كورونا في خسائر فادحة لشركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي في الربع الأول من هذا العام.

ويتوقع رئيس الشركة، شتيفان شولته، أن تسجل الشركة خسائر في عام 2020 بأكمله.

ولم يتمكن مجلس إدارة الشركة من إعلان توقعات دقيقة لهذا العام بسبب عدم اليقين في موعد استئناف حركة الطيران المعتادة.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في فرانكفورت تكبدها خسائر بقيمة 29 مليون يورو خلال الربع الأول من هذا العام، بعدما حققت أرباحا العام الماضي بلغت 5ر30 مليون يورو.

وبحسب البيانات، تراجعت إيرادات الشركة بنسبة نحو 18% إلى 661 مليون يورو، بعدما انهارت حركة الطيران على نطاق واسع خلال مارس الماضي.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 36% إلى 129 مليون يورو.