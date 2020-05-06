غلق مصنع حلوى وإعدام طن و700 كيلو شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعاشر من رمضان

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مُكبرة للتفتيش على المصانع الغذائية بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع حلويات؛ لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ليتم مخاطبة الجهات المُختصة بغلق المصنع لما يُمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وجرى ضبط وإعدام 30 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جرامًا (هوالك إنتاج شيكولاتة)، و200 كيلو عسل "جلوكوز"؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب عينات من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بالمخالفات، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.