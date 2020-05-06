كيف ستؤثر فترة عزل كورونا على حياتنا فيما بعد؟

مع تفشي جائحة كورونا، وما تسببت فيه من قرارات عزل وإغلاق، فإن هناك سؤالا يطرح نفسه حول كيف ستكون الحياة بعد العزل؟، هل سنتغلب عليها ونكون قادرين على الاستمتاع بحياة طبيعة مرة أخرى وما مدى اختلافها عن طبيعتنا السابقة؟

يقول أحد قاطني الهند: "خلال مكالمة هاتفية سألني صديقي ما الذي سنفعله بعد الإغلاق وأي مكان سنذهب إليه لتناول الطعام؟، فتبادر إلى ذهني أننا نريد الخروج لتناول الطعام من أجل الاستمتاع فقط، في حين أن هناك آلاف العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في أجزاء مختلفة من الهند، وباتوا يعتمدون على الصدقات من أجل البقاء"، وفقا لموقع "ذا إنديان إكسبريس".

ويقول أحد الخبراء: "ربما بعد انتهاء هذه الأزمة يتم تقليل الأنشطة إلى الضروريات، وسنندهش من قلة ما نحتاج إليه للعيش، ومقدار الهدوء الذي سيسود الحياة"، مضيفا أن هناك الكثيرين من أصدقائه ممن يزرعون النعناع والكزبرة والزعتر والريحان، حتى أن هناك الكثيرين يعتمدون على زراعة كل ما يحتاجونه من طعام.

ومن المحتمل أيضا أن تقل التجمعات المستمرة عن ما كانت في السابق، فالناس سيكون لديها القليل من التخوف أيضا، وربما اعتياد أمر التباعد الاجتماعي.

ولكن عندما تنتهي الأزمة، هل سنفكر فيها على أنها كانت وقت عصيب، مجبرين عليه؟، أم أننا سنتذكر السماء الصافية والهواء، كما هو واضح في أوروبا وفي كثير من بلدان العالم، وأنه لأول مرة بعد عقود تعود مياه نهر جانجا، أحد أكبر الأنهار في الهند، صالحة للشرب.

وربما أهم التغييرات التي ستتطرأ على حياتنا أننا نجعل البيئة ونظام الرعاية الصحية والتعليم في أولوياتنا؛ لأن فوائد الممارسات البيئية المستدامة والرعاية الصحية القوية والسكان المتعلمين لم تعد مسألة تخمين.

ويمكننا أن نقتدي بالولايات التي استثمرت في التعليم والرعاية الصحية في أوقات الفيروس، وستساعدنا هذه المرحلة في معرفة أن ما نريده مختلف تمامًا عما نحتاجه؛ فاحتياجاتنا يمكن أن تكون في بعض الأحيان دليلاً أفضل للسعادة.

لقد أوضح هذا الوباء أنه فقط من خلال العناية بأكثر الفئات تهميشًا لدينا، يمكننا أن نحقق الحماية لجميعنا، وإذا واصلنا فقط إجبار أولئك الذين يقومون ببناء اقتصاداتنا واستمروا في البقاء على قيد الحياة، فإن الأمر سيعود بالمخاطر علينا جميعا.

وسنتمكن من تحديد احتياجاتنا بشكل دقيق دون الحاجة إلى المزيد من الرفاهية، التي كان الكثير منا يغرق فيها قبل الأزمة، ومن خلال تحديد أولوياتنا سنعيش بشكل أفضل.

وربما كانت أبرز الدروس وأهمها على الإطلاق، التي سنتعلمها من هذه الفترة أن الحفاظ على البيئة بكل ما فيها من حيوانات وطبيعة ومناخ، هو حفاظ علينا جميعا في المقام الأول.