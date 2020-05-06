بنين تصدر حكما بالسجن على وزير سابق غيابيا

أصدرت محكمة في بنين حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما بحق وزير المالية السابق كومي كوتشي لإدانته بالاختلاس وإساءة استغلال السلطة.

وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب في بنين قررت في حكمها الصادر يوم 4 أبريل فرض غرامة على كوتشي، الذي خدم في حكومة الرئيس السابق توماس بوني ياي لأكثر من عامين حتى عام 2016، تبلغ 500 فرانك افريقي (826 ألف دولار).

ويعيش الوزير كوتشي (43 عاما) حاليا في الولايات المتحدة، وقال في تصريحات بالبريد الإلكتروني اليوم الأربعاء إن المحاكمة سياسية و"محاكاة ساخرة"ـ وقال إن التهم تتعلق بفترة عمله كرئيس للصندوق الوطني للقروض الصغيرة.

وبصفته عضو في حزب "قوات كوري من أجل بنين الصاعدة"، كان كوتشي يعتبر مرشحا محتملا للوقوف ضد الرئيس باتريس تالون في انتخابات عام 2021.