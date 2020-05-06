عمدة ولاية ألمانية يرفض مساعدات طبية من حكومة أردوغان

ذكرت صحيفة "أوروبا بوستاسي" التركية أن عمدة مقاطعة هانوفر الألمانية، هوك جاجاو، أعلن رفضه قبول المساعدات الطبية التي أهدتها حكومة حزب العدالة والتنمية إلى الولاية الألمانية.

ورغب القنصل التركي في هانوفر، بانو مالامان، في إهداء العمدة 40 ألف كمامة طبية، غير أنه في ختام اللقاءات الثنائية مع مسئولي البلدية وعمدة هانوفر أعلن الأخير رفضه لتلقي المساعدات التركية.

ووفقا للصحيفة فإنه قد تم توجيه دعوة تضمنت رئيس بلدية هانوفر وعضو حزب الخضر، باليت أوناي، لتسليم هذه الأقنعة غير أنه لم يستجب أحد للدعوة وبالتالي لم يتم عقد مؤتمر صحفي.

ومن جانبه قال الرئيس السابق لبلدية هانوفر هربرت شمالستيج، الذي كان من بين المدعوين أن حزب العدالة والتنمية وممثليه يسعون لإخفاء نواياهم الحقيقية من خلال هذه المساعدات، قائلا: “الآلاف من المعتقلين السياسيين والعديد من الإعلاميين يقبعون داخل السجون التركية.

وأضاف شمالستيج :"السلطات التركية اعتقلت 70 ألمانيا لم يعد بإمكانهم العودة إلى ألمانيا. لا يمكن قبول هذه الأقنعة كهدية من ذلك البلد وممثليه”.

وباستثناء الأقنعة تم عرض الآلاف من البدلات الوقائية القادمة من تركيا للبيع في هانوفر.