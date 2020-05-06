اليمن: تسجيل أول 3 إصابات بكورونا في لحج بينها وفاة

أعلنت السلطات الصحية اليمنية اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، منها ثلاث حالات في محافظة لحج (جنوب البلاد) لأول مرة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في حسابها على "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الفضائية إنه تم تسجيل أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة لحج، بينها حالة وفاة.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في عدن، كما تم تأكيد "وفاة إحدى حالتي الإصابة المؤكدة سابقا في محافظة تعز".

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الحالات الجديدة ترفع عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (25) حالة، بينها (5) وفيات، حيث استثنت اللجنة الحالة التي أعلن عنها الحوثيون في صنعاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد.. مؤكدة أن كورونا سيظل تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبع مخالطيها على النحو السليم.

وقالت المنظمة في بيان، إن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا غير كافية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النظام الصحي في البلد يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين.