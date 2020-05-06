مسئول طبي إيطالي: خطر كورونا انتهى لكن لابد من الحذر

وزير الصحة يطالب بتخصيص 3 مليار يورو للقطاع الطبي خلال المرحلة الثانية لإحتواء الفيروس

أكد رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا، سيلفيو بروزافيرو، أن خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد انتهى، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الحذر في المرحلة الثانية من الطوارئ لاحتواء الفيروس.

وقال بروزافيرو، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الخطر قد انقضى، لذلك لا نستخدم التحذيرات نفسها كما في المرحلة الأولى.. يبدو لي أننا تعلمنا الدرس"، مشددا على أنه في حال "واصلنا هكذا، يمكننا أن نسمح لأنفسنا بمزيد من الحرية ونستمر في عمليات إعادة فتح الأنشطة الأخرى في البلاد من خلال التحكم في انتشار الفيروس".

وعن حصيلة المرحلة الثانية من طوارئ فيروس كورونا، قال بروزافيرو إنه "من الناحية الوبائية سيتم تفسير علامات سير المرحلة الأسبوع المقبل"، مضيفاً: "من خلال البيانات سنفهم ما إذا كان سلوك المواطنين جيداً أم لا".

وتابع: "لست متشائماً بل حذرا.. امنحونا الوقت لرصد تأثير هذه الخطوات الأولى. نحتاج إلى إحصاء الإصابات الجديدة والتحقق من أنها لم تزداد وذلك قبل التفكير في الخطوات التالية".

ومضى بروزافيرو قائلاً: "مازلنا في مرحلة الوباء، قمنا بفتح بعض الأنشطة ولكن بحذر شديد في إدارتها".

وعبر المسؤول الإيطالي عن ثقته من أن بلاده ستستمر في احتواء الوباء، ومن ثم العودة تدريجياً إلى وضعها الطبيعي، إلا أنه أوضح أن المخاطر الحالية تتمثل في التجمعات المحتملة في المتاجر أو الشوارع.

وأظهرت بيانات نشرة هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، أمس، أنه تم تسجيل 236 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات 29 ألفا و315.

كما أكدت البيانات الجديدة الصادرة في اليوم الثاني للمرحلة الثانية للأزمة، تواصل وتيرة الانخفاض في عدد الأشخاص في المستشفيات، حيث يوجد 1،427 شخصًا في العناية المركزة.

من جهته، طالب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا بتخصيص 3 مليارات يورو في مرسوم شهر مايو، والذي سيتم الموافقة عليه هذا الأسبوع، وذلك لإعطاء دفعة للقطاع الطبي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وفي تصريحات إذاعية ردا على توقعات بأنه قد يزداد عدد الإصابات بالفيروس مع إعادة فتح المرحلة الثانية، قال سبيرانزا: "نعمل حتى لا يكون الأمر كذلك"، مضيفاً: "ولكن يبدو لي أن الإيطاليين يظهرون أنهم يفهمون الخطر ويتحملون المسؤولية"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.

