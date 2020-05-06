قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، إن الملحن حلمي بكر أجرى له اختبارا ولكنه رسب فيه ولم يستطيع النجاح لأنه "مؤدٍ" وليس فنانا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أنه تقدم للحصول على ترخيص كـ"دي جي" وأجبر على دخول اختبار كمغني وكان رئيس اللجنة حلمي بكر ولكن رسب ولم يستطع تجاوز الاختبارات.

تابع: "قابلته (حلمي بكر) في لجنة ومحصلش نصيب، غنيت له حاجة لعبده الإسكندراني مفيش إيقاف معرفتش أعمل حاجة قال لي خلاص، قبل ما أخش اللجنة قلت لهم أنا مش هخش اللجنة عشان هسقط، قلت لهم أنا مؤدي مش مغني، وكنت مقدم على دي جي في النقابة قالوا لي انت بتعرف تغني خش مغني".

وأشار إلى أنه مؤدي له جمهور وليس مغنيا يعرض فنا له أصول وقواعد، موضحا مشيرا إلى أنه يؤدي بشكل جيد وله حضو أمام المذياع وفي أغلب الأوقات لا يصعد المسرح كفنان وكل ما يبحث عن وفق قوله "إسعاد الجمهور".