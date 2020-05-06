السلطات الصحية الروسية: انخفاض ملموس للمعدل اليومي مع وفاة 39 مصابا بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 39 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقارنة مع 50 حالة أمس الثلاثاء.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 39 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 905 أشخاص، بعد أن كانت 866 في الإحصائية السابقة.

ويشير معدل اليوم إلى تراجع كبير لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 1 مايو 37 حالة، وفي 2 مايو 34، وفي 3 مايو 35، وفي 4 مايو 52، وفي 5 مايو 50 حالة وفاة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 85973 حالة إصابة.