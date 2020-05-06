مدفعية الجيش الليبي تستهدف ميليشيات الوفاق جنوب طرابلس بعد هجوم الوطية

نفذ الجيش الوطني الليبي، اليوم، قصف مدفعيا استهدف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج جنوب طرابلس، وذلك غداة إحباط هجوم للميليشيات تحت غطاء جوي تركي على قاعدة الوطية بجنوب غرب العاصمة الليببية.

وقالت مصادر مطلعة إن قصف مدفعي للجيش الوطني الليبي استهدف تمركزات ميليشيات السراج في محيط كوبري السواني جنوب طرابلس، بحسب موقع "أخبار ليبيا". فيما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتجدد الاشتباكات في محيط وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت إحباط هجوم للميليشيات على قاعدة الوطية، أمس، انتهي بمقتل أكثر من 40 عنصر من المليشيات وعشرات من الجرحى وأسر عدد أخر.

كما أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية الرائد أسامة أمسيك الزنتاني، في اشتباكات أمس مع ميليشيات السراج.

ونعت القيادة في بيان، أمسيك، وباقي رفاقه من أبناء القوات المسلحة الذين سقطوا، أثناء صد الهجوم على قاعدة الوطية.

وتحظى قاعدة الوطية العسكرية بأهمية بالغة، فهي توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

وتقع الوطية التي كانت تحمل اسم قاعدة عقبة بن نافع جنوب العجيلات، وهي تتبع إداريا لمنطقة الجميل بالغرب الليبي، كما تغطي كافة المنطقة الغربية، وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس طرابلس فقط.

كما تعد القاعدة العسكرية الوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية دون المدنية. وتستوعب القاعدة الجوية 7 آلاف عسكري، وكانت في السابق مركز عمليات أسطول مقاتلات الميراج.