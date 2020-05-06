عبدالله بالخير عن عدم زواجه حتى الآن: ما آن الأوان

استهل الفنان عبدالله بالخير الحلقة 13 من برنامج «رامز مجنون رسمي» بالغناء، وعندما سئل عن سبب عدم زواجه حتى الآن، أجاب: «ما آن الأوان».

وعندما عُرضت عليه صورة الفنان رامز جلال، بعد صورة الفنانة أحلام، واللاعب محمد صلاح، قال إنه يحبه ويقدر ما يفعله ببرامجه، حتى فوجئ برامز يخترق صورته.

وحل الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضيفًا على الحلقة الـ ١٣ من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBCمصر»، مساء اليوم الأربعاء.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.