أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي التونسي، أن ناديه لم يفاوض الأهلي لضم لاعبه الأنجولي جيرالدو، كما أكد أن أزمة فيروس كورونا هي السبب في عدم انتهاء أزمة كوليبالي مهاجم الفريق التونسي والأهلي سابقا.

ومن المُقرر أن يدفع النجم الساحلي الغرامة الموقعة على الإيفواري كوليبالي الذي هرب من الأهلي قبل عدة سنوات.

وقال قيس عاشور في تصريحات عبر "أون تايم سبورت":«تسوية أزمة كوليبالي في القريب العاجل بعد انتهاء أزمة كورونا، اليوم الأندية تعيش في ضائقة مالية كبيرة، نظرا لانعدام الموارد، ولكن الأمور تسير في طريق التسوية بمشئية الله».

كما أشار عاشور، إلى أن ناديه لم يفاوض الأهلي لضم جيرالدو، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك أمر سابق لأوانه.

وأكد أيضا عدم وجود أي عروض رسمية من قبل الأهلي أو الزمالك، لضم وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي.

وفي سياق آخر حول عودة الدوري التونسي قال أن ناديه لا يمانع استئناف المسابقة ولكن في شهر أغسطس المقبل، وذلك من أجل حصول اللاعبين على فترة إعداد كافية، مشيرا إلى أن النادي يرفض مشروع استكمال الدوري الذي قدمه الاتحاد التونسي.