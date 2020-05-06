النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حريق محل زيوت بالبحر الأعظم

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تحقق نيابة الجيزة فى الحريق الذى شب بمحل زيوت، بشارع البحر الأعظم، وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وانتداب المعمل الجنائى، للوقوف على أسباب الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مخزن زيوت بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب15 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وجاري محاولات السيطرة على الحريق.

وحرر محضر وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.