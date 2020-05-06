ميركل توصي باستمرار توخي الحذر في التعامل مع كبار السن

أوصت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل باستمرار توخي الحذر على نحو خاص في التعامل مع كبار السن بالرغم من إجراءات التخفيف الجديدة التي أقرتها السلطات الألمانية.

وفي أعقاب مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل اليوم الأربعاء إن الأحفاد والأجداد، الصغار وكبار السن يحتاجون إلى حماية خاصة، وذلك في ردها على سؤال حول ما إذا يمكن للأحفاد أن يعاودا زيارة أجدادهم " وهذا الأمر لم يتغير الآن".

وأضافت ميركل أن من الأفضل أيضا أن يكون هناك شخص واحد ثابت يتعامل مع نزلاء دور المسنين "فلا يمكن ترك أجيال كاملة دون اختلاط بشري"، لكنها لفتت إلى ضرورة استمرار الحذر في التعامل مع كبار السن المعرضين لخطر الإصابة بكوفيد-19.