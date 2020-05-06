الحبس 7 أيام عقوبة رفض إغلاق صالون تصفيف شعر فى تكساس

قضت محكمة أمريكية بحبس امرأة في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، سبعة أيام بعد رفضها الامتثال لأوامر المحكمة بإغلاق صالونها لتصفيف الشعر، تماشيا مع أوامر إغلاق الولاية.

وقيل لشيلي لوثر، صاحبة صالون "آلا مود" خلال جلسة المحكمة أمس الثلاثاء إنها يمكن أن تتجنب فترة الحبس إذا اعتذرت، واعترفت بأنها تصرفت بأنانية وأغلقت صالونها.

وقالت لوثر للقاضي إريك موي، وفقا لفيديو صور إجراءات المحاكمة تم بثه عبر وسائل الإعلام المحلية "يجب أن أختلف معك، سيدي، في قولك إنني أنانية، لأن إطعام أطفالي ليس عملا أنانيا".

وأضافت: "إذن يا سيدي، إن كنت تعتقد أن القانون أهم من إطعام الأطفال، فرجاء أصدر قرارك. لكنني لن أغلق الصالون".

وجاءت عقوبة الحبس لأسبوع في نفس اليوم الذي أعلن فيه حاكم ولاية تكساس جريج أبوت أن صالونات تصفيف الشعر يمكن إعادة فتحها يوم الجمعة، قبل الموعد المقرر أصلا، وسط ضغوط متزايدة من حزبه الجمهوري .

ووصف تيد كروز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، وهو من التيارالمحافظ، الحكم بأنه "جنوني".