تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 5 محافظات، فيما أكدت ضرورة تفعيل المواد القانونية التي تحاسب وتعاقب كلَّ من يتصرف بفعل يشكل خطرا على الصحة العامة، وذلك على خلفية تكرار حالات الخروقات لتوجيهاتها.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي، أنها فحصت "4242 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 117 الفا و 726".

وأضاف البيان أنه وبحسب الموقف الوبائي، تم تسجيل "31 حالة شفاء من فيروس كورونا"مشيرا إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2480، ومجموع الوفيات 102، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 1602، وعدد الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بلغ 776".