محافظ كفر الشيخ: توريد 90112 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 90112 طنًا و 522 كجم من محصول القمح من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألفًا و742 فدانًا، بزيادة 21 ألفًا و439 فدانًا عن العام الماضي، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3، والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألفًا و333 طنًا عن العام الماضي، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل الماضي، ولمدة 3 شهور حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح خلال شهر رمضان من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان.

ووجه اللجان المختصة للفرز واستلام الأقماح بضرورة تسهيل جميع الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وشدد على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه أثناء الاستلام لبيان درجة النقاوة، وعدم خلط أي أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة، وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة.

جدير بالذكر؛ أن القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية في مصر، والإنتاج هذا العام سيكون أكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح 3 ملايين و400 فدان مقارنة بـ3 و100 مليون فدان العام الماضي، ومن المستهدف توريد 3 ملايين و600 ألف طن قمح.