 اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 7.7% هذا العام - بوابة الشروق
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اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 7.7% هذا العام

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:21 م

أظهرت أول توقعات للمفوضية الأوروبية لاقتصاد منطقة اليورو بعد الخروج من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا إن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة 7ر7% هذا العام في ركود تاريخي.

كما توقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة إلى 5ر9% هذا العام، بعدما بلغت 5ر7% العام الماضي.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني "أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم"، مضيفا: "عمق الركود وقوة الانتعاش لن يكونا متعادلين".

وأظهرت التقديرات أن إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو سوف ينمو بنسبة 25ر6% خلال عام 2021، في حين سوف يصل معدل البطالة إلى 5ر8%.

وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن التقديرات تستند على الافتراض بأنه سوف يتم تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من مايو الجاري.

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