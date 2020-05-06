أظهرت أول توقعات للمفوضية الأوروبية لاقتصاد منطقة اليورو بعد الخروج من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا إن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة 7ر7% هذا العام في ركود تاريخي.
كما توقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة إلى 5ر9% هذا العام، بعدما بلغت 5ر7% العام الماضي.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني "أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم"، مضيفا: "عمق الركود وقوة الانتعاش لن يكونا متعادلين".
وأظهرت التقديرات أن إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو سوف ينمو بنسبة 25ر6% خلال عام 2021، في حين سوف يصل معدل البطالة إلى 5ر8%.
وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن التقديرات تستند على الافتراض بأنه سوف يتم تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من مايو الجاري.