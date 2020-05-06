كندا: ارتفاع مصابي كورونا إلى 62 ألفا و458 حالة والوفيات إلى 4111

أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا اليوم الأربعاء بنسبة 5% بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس.

وحسب بيانات الهيئة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، فإن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في كندا بلغ 4111 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين من 61159 أمس إلى 62458 اليوم، حسب المعطيات الرسمية.

وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد أعلن أن كندا ستساهم بـ850 مليون دولار في الجهود الدولية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ترودو في تصريح آخر، إن الخطط الجاري العمل بها لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية لا تعتمد على افتراض أن تكون هناك مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.