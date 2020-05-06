صندوق النقد يدرج مصر علي جدول اجتماعاته الاسبوع المقبل

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم الاثنين المقبل الموافق ١١ مايو، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للصندوق.

ومن المقرر أن يناقش الصندوق طلب مصر للحصول علي قرض جديد لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، أعلن أمس الأول أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالحصول علي قرض جديد من الصندوق جاء كخطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وبدأت مصر تنفيذ البرنامج بتعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسيت بيئة الأعمال والاستثمار.