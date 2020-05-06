محافظ أسيوط يوجه بإعداد خطة العام المالي الجديدة 2020-2021

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على إزالة كل التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرى ونجوع ومراكز وأحياء المحافظة دون تقاعس أو تهاون، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة من مسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة.

وأشار المحافظ إلى مواصلة أعمال وحملات الرش والتطهير بالكلور لكل المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وبمشاركة وتكاتف كل الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، واتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، مشددا على عمليات النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من أماكن تجمعها ورصف وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة خاصة بالقرى والنجوع والمراكز لتسهيل النقل والانتقال بين القرى والمراكز والمدن للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة البدء في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2020-2021 ووضع مشروعات وتنفيذ وتطوير خدمات للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة تشمل كل القطاعات الخدمية الهامة خاصة التي تمس المواطن مباشرة، مؤكدا ضرورة الانتهاء من المشروعات والخطة الجارية في المواعيد المقررة مسبقاً طبقاً للجدول الزمني دون تأخير أو تقاعس مع أهمية المتابعة الدورية لهذه المشروعات كل في نطاقه، وتقديم سبل الدعم الممكنة وإزالة المعوقات التي قد تقف أمام عملية التنفيذ وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة أفضل.