 عمدة موسكو: استئناف عمل المؤسسات الصناعية وشركات البناء اعتبارا من 12 مايو الجاري - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2020 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

عمدة موسكو: استئناف عمل المؤسسات الصناعية وشركات البناء اعتبارا من 12 مايو الجاري

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 6:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 6:06 م

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، السماح باستئناف عمل المؤسسات الصناعية وشركات البناء في موسكو اعتبارا من 12 مايو الجاري بشكل كامل.

وقال سوبيانين -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- "اعتبارا من 12 مايو الجاري سيُسمح بالعمل لجميع الشركات الصناعية ولجميع شركات البناء".

كانت روسيا -بما فيها العاصمة موسكو- قد دخلت في عزل ذاتي منزلي بسبب تفشي وباء "كورونا" منذ منتصف شهر مارس الماضي، كما توقفت غالبية المصانع ومشاريع البناء والشركات المتوسطة والصغيرة المتخصصة في تقديم الخدمات، بجانب توقف الدراسة في المدارس والجامعات والاكتفاء بالدراسة عن بعد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك