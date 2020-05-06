قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن تم رصد 520 حالة تعد على أراضي زراعية منذ بدء تطبيق قرار حظر التجول بسبب كورونا، مشيرًا إلى إزالة 97% منها حتى الآن.

وأضاف «غراب» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أنه تم رصد نحو 355 حالة مخالفات البناء، لافتًا إلى إزالة 70% منها حتى الآن.

وأوضح أن التعديات على الأراضي الزراعية تتم في المساء أثناء ساعات حظر التجول، متابعًا أن نسبة التعديات والمخالفات انخفضت، ولكنها مازالت متواجدة.

وعن الإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد، لفت إلى أن بعض المواطنين مازالوا غير ملتزمين بالابتعاد عن أماكن التكدس، مشيرًا إلى تعقيم مواقف السيارات والأسواق والشوارع والمدارس التي تتم من خلالها عملية صرف المعاشات.

وأشار إلى تعقيم الأماكن التي اُكتشفت بها حالات إصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب التواجد في المناطق المزدحمة والتجمعات.

وعن سلع شهر شهر رمضان، قال محافظ الشرقية إن هناك توافر في المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى محاولة السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم، من خلال طرح لحوم بأسعار تنافسية عن طريق بعض الشركات، فضلًا عن توفيرها من خلال منافذ القوات المسلحة.

كان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشف عن توجيه رئاسي بإحالة أي مخالفة بناء أو تعدٍ على أملاك الدولة للنيابة العسكرية، وفقًا لقانون الطوارئ، وحذر مدبولي من استغلال الظرف الراهن وتعامل الدولة مع تداعيات وباء كورونا في التربح عبر البناء العشوائي.