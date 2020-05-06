الخارجية الإيرانية: أرسلنا معدات طبية إلى ألمانيا وأفغانستان ولبنان لمكافحة كورونا

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صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الجمهورية الإسلامية أرسلت معدات طبية إلى ألمانيا وأفغانستان ولبنان لمكافحة كورونا.

وكتب المتحدث عباس موسوي، اليوم الأربعاء على حسابه على موقع تويتر: "لتأكيد التضامن، أرسلت إيران مؤخرا مستلزمات طبية وعلاجية إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا".

وأضاف: "بالنظر إلى تقدم إيران في انخفاض منحني انتشار فيروس كورونا فإن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعد بتصدير أجهزة ومعدات مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا إلى بلدان العالم".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن "إيران تدعم الشعوب ذات الحاجة لهذه المعدات".

وكانت إيران أعلنت الشهر الماضي استقبال شحنات من المواد الطبية القادمة برا من ألمانيا.