روسيا تنتقد نقص إجراءات الحجر الصحي في بيلاروس

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انتقد المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء نقص إجراءات الحجر الصحي ضد فيروس كورونا في بيلاروس المجاورة، قائلا "إننا قلقون من الوضع".

وبينما فرضت روسيا إجراءات حجر صحي تشمل الإغلاق الكامل في معظم أنحاء البلاد، حيث وجهت نصائح للسكان بالبقاء في المنزل ما لم يكن هناك ضرورة قصوى، شجعت بيلاروس المواطنين على مواصلة العمل.

وأعرب دمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين عن أمله ألا يؤدي توجه بيلاروس إلى "نوع ما من الزيادة الكبيرة للغاية في عدد المصابين" حسب تصريحات نقلتها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.

وتعتزم بيلاروس، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، وأقرب حليف لجارتها روسيا، إقامة عرض عسكري بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية يوم السبت المقبل.

وقال رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية في بيلاروس "لا يمكننا إلغاء العرض العسكري فحسب" حيث أنه يكرم هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء الحرب.

وسجلت روسيا الآن حوالي 166 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، مع زيادة يومية تبلغ حوالي عشرة آلاف حالة في الأيام الأخيرة.

وإذا استمر المسار الحالي لروسيا لأسبوع ثان، يمكن أن تسجل أعلى عدد لحالات الإصابة بالفيروس في أوروبا. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد لحالات الإصابة في العالم وهو أكثر من مليون.

وقلل مرارا لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ ربع قرن من خطورة الوباء واصفا إياه بأنه "هوس نفسي"، رغم زيادة حالات الإصابة بشكل حاد في الدولة الواقعة شرق أوروبا.

وطبقا لأرقام رسمية، أصيب أكثر من 18 ألف شخص في بيلاروس.

وأشار لوكاشينكو إلى أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء ربما يكون أسوأ من المرض ذاته.

وقال لوكاشينكو في أواخر مارس الماضي، طبقا لتصريحات نشرها مكتبه "سيموت الناس من البطالة والجوع أكثر من فيروس كورونا".