توريد 118 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة حتى اليوم

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 118159 طنا من الأقماح بالشون والصوامع حتى صباح اليوم الأربعاء.

وذكر المحافظ، أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 229508 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ 386705 فدانا، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة.

وأضاف أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة.