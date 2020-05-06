يجمع شهر مايو بين تاريخي ميلاد ووفاة أحد الأسماء الهامة في تاريخ نشأة المسرح المصري، بل كان أحد المطورين فيه ولم يكن ممثلاً فقط، بل هو من أعمدة قيام فن التمثيل في مصر، إنه الراحل جورج أبيض.

ولد جورج في 5 مايو عام 1880، في لبنان، ثم جاء إلى مصر، وعاش فيها حياته كلها حتى رحل عام 1959، قدم أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة خلال 20 عامًا، وانتخب جورج أبيض أول نقيب للممثلين، وعندما افتتح المعهد العالي لفن التمثيل عام 1944 عين جورج أبيض أستاذاً للتمثيل والإخراج، وفي عام 1952 عين مديرًا للفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى.

رفع شعار التمثيل من أجل التمثيل

ذكر الكاتب الراحل توفيق الحكيم في كتابه "سجن العمر"، جورج أبيض، وقال: "كان جورج قد انفصل عن مسرح الشيخ سلامة حجازي واستقل بفرقة تمثل التراجيديا بغير قصائد ولا ألحان، أي تمثيل من أجل التمثيل، لا من أجل الغناء، وكان هذا شيئاً جديداً لم يجرؤ عليه إلا جورج أبيض وحده".

ونستطيع فهم ما قاله الحكيم عن ريادة ابيض في تقديم مسرح بدون غناء، من خلال ما قاله الناقد محمد تيمور في كتابه "حياتنا التمثيلية"، والذي ذكر أن مرحلة جورج أبيض التي جاءت قبل الحرب العالمية الأولى وثورة 1919، كانت الطور الرابع من أطوار المسرح المصري.

كان الطور الأول للتمثيل ناجحاً لكونه شيء جديد لم تره العيون من قبل، أم الثاني فكان نجاحه من أجل ألحان اسكندر فرح وسلامة حجازي، أما الطور الثالث كان باستقلال الشيخ سلامة حجازي وتقديم مسرح مستقل، وكان نجاحه بسبب الألحان وجمال المناظر والملابس، أما مرحلة جورج أبيض كانت طور الفن الصحيح، وأضاف تيمور أن المسرح بمعناه الفني المستقل لم يظهر إلا بفضل جورج أبيض.

اتهامات النقاد ومغالطات في حياته

من المعلومات المنتشرة والمغلوطة عن جورج أبيض أنه سافر إلى فرنسا إلى دراسة التمثيل في بعثه أرسله فيها الخديوي عباس، والحقيقة هي ما أوردها الراحل زكي طليمات في مقال نشر بعد رحيل جورج، لرثاءه، وقال فيه طليمات: "ليس صحيحاً أن الخديو أوقد جوجر إلى باريس ليدرس فن التمثيل على حسابه الخاصة وفي بعثة رسمية، ولكن سافر جورج على نفقته الخاصة، فقد ضحى كثيراً من أجل الفن، وبعد مضي ثلاث سنوات التقى بالخديو في السفارة التركية بباريس وألي بين يديه بعضاً من مقطوعات ومشاهد تمثيلية فسر لها عباس وأجرى له مرتباً شهرياً صغيراً حتى عاد إلى القاهرة".

وُجهت بعض الأراء تجاه جورج أبيض ووصفته بأنه لا يجيد التمثيل إلا في الأدوار الثلاثة التي تعلمها على يد أستاذه سيلفيان في فرنسا، وهي أدوار "أوديب" و"عطيل" و"لويس الحادي عشر"، ولكن نفى الناقد محمد تيمور هذه الآراء، وقال أن جورج لم ينحصر في هذه الشخصيات فقط، بل قدم أعمال أخرى مثل "قلب المرأة" و"في سبيل الوطن"، ممثلاً فيهما دورين عصريين، ووصفه قائلاً: "لقد بلغ في هذين الدورين الغاية التي لم يصل إليها ممثل قبله، وبها ملك زمام جمهوره يتحكم فيه كما يشاء، ثم جسد بعدها شخصية شارل السادس".

وكان الكاتب محمد مندور له رأي آخر، حيث يعتقد أن جورج كان قوياً بالفعل في أعمال كثيرة، وأنه ممثل قادر على تمثيل التراجيدي والدراما، ولكنه ضعيف في أداء الكوميديا الهادئة الساكنة، ونتيجة لذلك الضعف في بعض الأدوار، نتج رأي بعض النقاد أنه لا يجيد التمثيل، وكانت هذه من أخطاءه لإقدامه على الأدوار التي لا توافق مزاجه ولا تتحد مع طبيعته.

وذلك ما أكد عليه توفيق الحكيم، أن جورج أبيض كان قوام عمله وفنه هو التراجيديا في أرقى أنواعها، وكان مسرحه أقرب إلى الثقافة الجادة بحكم دراسته الجدية في فرنسا، على عكس ما كان يقدم من هواة أو مسرح غنائي وكوميدي، فقد ظهرت التراجيديا في مصر بظهوره واختفت باختفاءه.

وكان نتيجة لهذا تأثيره على قطاعات مثقفة خاصة الشباب، وفق ما ذكره الحكيم، فسرعن ما انضم إلى فرقته محم شاب، عبدالرحمن رشدي، وأثار احترافه التمثيل وهو محامي ضجة كبيرة حينها.

جولات مسرحية

لقد امتدت عروض فرقة جورج أبيض إلى معظم المدن المصرية الكبرى، وخرجت إلى جولات عدة في أقطار عربية كثيرة، كالعراق وسوريا ولبنان وتونس، وقد أقام جورج أبيض في تونس عامين، وأسس فيها أول معهد للتمثيل وأول فرقة مسرحية.

أصبح مسرح جورج صرحاً ثقافياً وقدم على مدى سنوت طويلة مسرحيات من نسق عال وكان له أثر كبير في تعريف الجماهير العربية بالأدب المسرحي العالمي قبل الجامعات، وهو ما أشار إليه توفيق الحكيم قائلاً: "من العجيب أن يكون المسرح في بلادنا قبل الجامعة، هو الذي عرفنا بروائع الأدب اليوناني، وكان صاحب الفضل في ذلك هو الممثل جورج أبيض، بأنه كان أول من أدخل حب المسرح الراقي في الشرق العربي، لذاته بغير ظهير من ألحان، ووضع ذلك نهضتنا المسرحية على أساس سليم".