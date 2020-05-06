الصحة التركية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 3584 بعد تسجيل 64 وفاة جديدة

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3584 شخصا إثر رصد 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الأربعاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2254 ليصل إلى مستوى 131744 حالة.

وأضاف أن البلاد سجلت اليوم أكثر من 4900 حالة شفاء جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، وسط ارتفاع طفيف لمعدلي زيادة الإصابات والوفيات على أساس يومي.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 1 مايو 2188 حالة، وفي 2 مايو 1983، وفي 3 مايو 1670، وفي 4 مايو 1614، وفي 5 مايو 1832.