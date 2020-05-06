محافظ الغربية: رفع 62 ألف طن قمامة وتنفيذ 1466 حملة نظافة خلال شهر

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار حملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة داخل المدن والقرى، حيث تم رفع 62 ألفًا و424 طن قمامة، بواقع تنفيذ 1466 حملة نظافة، خلال شهر أبريل الماضي، بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية في تصريحات صحفية، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 155 حملة وتم رفع 5324 طن قمامة، في حين بلغ عدد الحملات بمركز المحلة الكبرى 170 حملة وتم رفع 5360 طنًا، بينما بلغ عدد حملات النظافة بمركز سمنود 120 وتم رفع 3931 طنًا.

وفي مركز قطور تم تنفيذ 120 حملة نظافة أسفرت عن رفع 3424 طن قمامة، وفي بسيون تم رفع 4168 طن قمامة بواقع 110 حملة نظافة، وفي كفر الزيات تم تنفيذ 125 حملة نظافة أسفرت عن رفع 3313 طنًا.

كما تم رفع 3828 في السنطة بإجمالي 135 حملة نظافة، في حين بلغ عدد الحملات بزفتي 135 وتم رفع 4106 أطنان قمامة.

وأضاف، أنه تم تنفيذ 90 حملة نظافة بحي أول طنطا أسفرت عن رفع 7406 أطنان قمامة، و 90 حملة بحي ثان طنطا وتم رفع 6839 طنًا، في حين بلغ عدد الحملات التي تم تنفيذها بحي أول المحلة 108، وتم رفع 7795 طنًا.

وفي حي ثان المحلة تم تنفيذ 108 حملات نظافة ورفع 6930 طنًا، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة؛ للتأكد من أداء أعمال النظافة على الوجه الأكمل للارتقاء بالمظهر الجمالي وحفاظًا على صحة المواطنين.