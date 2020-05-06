ارتفاع مصابي كورونا في أمريكا إلى أكثر من مليون و200 ألف حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة إلى مليون و204 ألاف و475 شخصا على الأقل.

وأوضحت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، ومقرها مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية أن عدد الوفيات داخل الولايات

المتحدة جرّاء الفيروس بلغ حتى الآن 71 ألفاً و78 شخصاً، مضيفة أن هذه الإحصائيات تشمل 50 ولاية أمريكية.

كانت "جونز هوبكنز" قد أعلنت أمس أن عدد مصابي الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع إلى مليون و180 ألفا و634 شخصاً على الأقل، وأن عدد حالات الوفاة هناك بلغ 68 ألفاً و934 شخصاً.