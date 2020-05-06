شركة توي الألمانية تعلن إصابة 9 من طاقم سفينتها بكورونا

أعلنت شركة توي كروزس الألمانية للرحلات البحرية، اليوم الأربعاء، إصابة 9 أشخاص من طاقم سفينتها "ماين شيف 3" بفيروس كورونا.

وأشارت متحدثة باسم الشركة إلى توافر كل نتائج الاختبارات حاليا وقالت إن " كل أفراد الطاقم الذين جاءت نتيجتهم إيجابية، موجودون في العزل، وحالتهم جيدة ولا تظهر عليهم أعراض".

وأضافت المتحدثة أن أول فرد من أفراد الطاقم تثبت إصابته بالفيروس في نهاية أبريل الماضي، موجود في العزل في مستشفى في مدينة كوكسهافن ولم تظهر عليه أعراض أيضا.

من جانبها، قالت فيبكه ماير، رئيسة مجلس إدارة الشركة :" نحن مسرورون بالأخبار الجيدة ونواصل العمل من أجل إتاحة عودة أفراد الطاقم إلى أوطانهم".

وتخطط الشركة لإعادة 1200 فرد من طواقم سفنها من اندونيسيا وأوكرانيا وتونس وتركيا وموريشيوس على متن رحلات جوية اعتبارا من بعد غد الجمعة.

وجرت العادة أن تقل "ماين شيف 3" على متنها قرابة 2500 نزيل، وطاقما يضم 1000 فرد، لكن عدد أفراد الطاقم ازداد إلى قرابة 2900 فرد بعد أن رست السفينة في كوكسهافن منذ 28 أبريل

الماضي لتقل أفراد طواقم سفن أخرى تابعة لتوي لحين إعادتهم إلى أوطانهم.