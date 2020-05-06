محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان أعمال السيطرة على حريق ميت نما بشبرا الخيمة

انتقل محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، واللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إلى موقع حريق ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة؛ لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق وإخماد النيران.



وكلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر والتحقق من وجود تراخيص للمكان وتوافر اشتراطات الأمن الصناعي به وسلامة العقارات المجاورة حيث يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في المبنى.



وتمكنت أجهزة الحماية المدنية والإطفاء بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل شب في مبنى مكون من 10 طوابق تستخدم الأدوار الأولى كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي بميت نما.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمجمع لبيع وتصنيع النجف بميت نما التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، وتم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء وإسعاف، وتبين أن النيران من مخزن الدور الأول بمعرض النجف لتمتد لباقي الأدوار والورش والمخازن كما تبين غلق المكان وعدم وجود عمال به لإغلاقه مبكرا التزاما لقرارات الحظر وفتح المحال والمصانع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



وأسفر الحريق عن احتراق المبنى بالكامل وإصابة 3 أشخاص باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتولت النيابة التحقيق.