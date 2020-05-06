كشفت منصة نتفليكس، عن اطلاق العرض الأول لمسلسل SPACE FORCE، يوم 29 مايو الجاري، بطولة ستيف كاريل، بمشاركة الفنانين جون مالكوفيتش، ديانا سيلفرز، تاوني نيوسوم، بِن شوارتز، جيمي أو يانج، نواه إميريتش، أليكس سبارو، ودون لايك، بالإضافة إلى ليزا كوردو الحاصلة على جوائز Emmy وSAG.

وتدور أحداث المسلسل حول مارك أر. نايرد (ستيف كاريل) الطيار المخضرم والجنرال الحاصل على ٤ نجوم الذي يحلم بقيادة سلاح الجو الأمريكي، ويتم تعيينه بالفعل قائداً للفرع السادس الذي تم تأسيسه حديثاً في القوات المسلحة الأمريكية: SPACE FORCE.

ورغم تشككه يتمتع مارك بالإخلاص والتفاني، وبالتالي يصطحب معه عائلته لينتقلوا إلى قاعدة نائية في كولورادو، ليبدأ العمل على مهمة أوكلت إليه من البيت الأبيض بالسفر إلى القمر (مرةً أخرى) بالتعاون مع فريق متنوع من العلماء و"رجال الفضاء"، وأن يقوموا بفرض هيمنة كاملة على الفضاء.

وتقدم ليزا كوردو في المسلسل دور "ماجي نايرد"، زوجة "مارك أر نايرد"، وهي زوجة تضحي بالكثير من حياتها من أجل مهنة زوجها لعقدين من الزمن، ولكن حين يواجه كبرى تحدياته، فإنها تواصل النمو في اتجاه مختلف.

وفي تصريحات صحفية، قال ستيف كاريل: بدأ مشروع Space Force بطريقة غير تقليدية، فكانت لدى نتفليكس فكرة تأسيس فرع لقوات الفضاء الخيالية، لم يكن هناك مسلسل، لم يكن هناك شئ أكثر من مجرد العنوان، وعندما سألتني نتفليكس "هل تريد أن تقوم بعمل مسلسل بعنوان Space Force؟"، وافقت على الفور، قبل أن أتواصل مع شريكي جريج دانييلز لأسئله "هل تريد أن تقوم بعمل مسلسل اسمه Space Force؟" فوافق هو الآخر. فعلياً بدأ الموضوع من لاشئ عدا الاسم الذي جعلنا جميعاً نضحك، ومن هنا انطلق كل شيء.

يتابع "كاريل": ما أن تبلور أمامنا مفهوم Space Force، جلسنا أنا وجريج وسألنا أنفسنا: "كيف سيكون المسلسل؟ وما هي الأحداث التي سيدور حوله؟" واستقرينا على فكرة أن يسرد المسلسل تأسيس فرع جديد من القوات المسلحة.

من جانبه قال جريج دانييلز الشريك في الانتاج: عقدنا عدة جلسات إبداعية وتبادلنا الأفكار في منزل "ستيف كاريل" لنرسم ملامح الشخصية التي سيجسدها، وما هي الضغوط التي ستقع عليها، وماذا نريد أن نقول وراء فكرة ازدياد التواجد العسكري في الفضاء. أدركنا أن هذه القصة قد تقدم صورة بصرية جميلة، وأبعاد تكاد تكون أسطورية، وأنها تعكس بعضاً من أعظم اللحظات التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة تحمل الكثير من معاني البطولة ولكنها في نفس الوقت تحمل عنصر ساخر. فجأة يدرك الجميع أن هناك فرصة لتحقيق الثروة على القمر، ويجب أن يحصل كل منهم على نصيبه، فيبدو الأمر وكأن هناك اتجاه إلى استعمار الفضاء، ليظهر التضاد بين هذا التفكير وبين الأيام الأولى المفعمة بالأمل لوكالة ناسا، حين كان يعد إنزال رجل واحد على القمر إنجازاً للبشرية جمعاء، هو مادة جيدة للسخرية.

يضيف "دانييلز": أردنا أن نضمن المصداقية، وأن نحترم القيم العسكرية التي تؤمن بها شخصية "ستيف"، وتمت الاستعانة بمستشارين من رواد الفضاء، والعلماء، ومستشار عسكري، هو مارك فازكيز، الذي كان قدم الكثير من العون وقام بتعريفنا بمختلف السلوكيات العسكرية، كما أنني وستيف لدينا أقارب في الجيش نحترمهم ونحبهم، ونرجو أن يستمتعوا بمشاهدة المسلسل.