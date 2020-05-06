 هجوم جديد على متجر تركي في ولاية بافاريا الألمانية - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2020 3:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

هجوم جديد على متجر تركي في ولاية بافاريا الألمانية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:42 م

عقب هجوم ذي دوافع متطرفة محتملة على متجر تركي للمواد الغذائية، وقع هجوم جديد على متجر تركي آخر في مدينة فالدكرايبورج بولاية بافاريا الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن هناك صلة بين هذا الهجوم والهجوم الذي وقع ليلة 27 أبريل الماضي.

وأسفر الهجوم الجديد الذي وقع ليلة الثلاثاء/الأربعاء عن خسائر مادية.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، تهشمت الواجهة الزجاجية لمتجر الشاورما عقب رشقها بالحجارة.

وفي الهجوم السابق، أصيب ستة أشخاص. وتم إضرام النار في المتجر، ما أسفر عن تدميره، كما تسبب دخان الحريق في أضرار للمنازل المجاورة. وتُقدر الخسائر المادية في حدود المليون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك