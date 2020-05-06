هجوم جديد على متجر تركي في ولاية بافاريا الألمانية

عقب هجوم ذي دوافع متطرفة محتملة على متجر تركي للمواد الغذائية، وقع هجوم جديد على متجر تركي آخر في مدينة فالدكرايبورج بولاية بافاريا الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن هناك صلة بين هذا الهجوم والهجوم الذي وقع ليلة 27 أبريل الماضي.

وأسفر الهجوم الجديد الذي وقع ليلة الثلاثاء/الأربعاء عن خسائر مادية.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، تهشمت الواجهة الزجاجية لمتجر الشاورما عقب رشقها بالحجارة.

وفي الهجوم السابق، أصيب ستة أشخاص. وتم إضرام النار في المتجر، ما أسفر عن تدميره، كما تسبب دخان الحريق في أضرار للمنازل المجاورة. وتُقدر الخسائر المادية في حدود المليون.