 محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة على تعديات أملاك الدولة بالبساتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة على تعديات أملاك الدولة بالبساتين

كتب-محمد عبد الناصر:
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 4:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 4:03 م

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، أعمال الإزالة الجارية علي قطعة الأرض الكائنة بطريق الأتوستراد بحي البساتين والتي تبلغ مساحتها 38 ألف م² والتي تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من إسترداها كجزء من المديونية المستحقة للمحافظة لدى جمعية صقر قريش ولكي تتمكن الجمعية من تنفيذ المشروعات الخاصة بها وفق رؤية الدولة لتشجيع الإستثمار والتنمية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إسترداد أملاك الدولة وتسوية أية مديونيات تخص هذه الأراضي حفاظاً علي المال العام وإسترداد حق الشعب .

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