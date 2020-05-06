محافظ الغربية: رفع 62 ألف طن قمامة وتنفيذ 1466 حملة نظافة خلال شهر

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، استمرار حملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة داخل المدن والقرى، حيث تم رفع 62 ألفا و424 طن قمامة، خلال 1466 حملة نظافة، خلال شهر أبريل الماضي، بمراكز ومدن المحافظة.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل للارتقاء بالمظهر الجمالي وحفاظًا على صحة المواطنين.



وفي سياق منفصل، تفقد محافظ الغربية عددا من المناطق داخل مدينة قطور، في زيارة ليلية مفاجئة؛ لمتابعة قرار حظر التجوال، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



شملت الجولة، تفقد منطقة السويقة بشارع الجيش، وكلف رئيس مدينة قطور بتطوير الباكيات الموجودة بها ونقل جميع الباعة الجائلين بها منعا للتكدس والازدحام داخل محيط السويقة، تجنبا للزحام حفاظا على صحة المواطنين، مشيدا في الوقت نفسه بالتزام المواطنين بالمدينة بقرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء.