رئيس الأركان الجزائري بالنيابة: الجاهزية الدائمة للجيش مكسب لا يقدر بثمن

أكد اللواء السعيد شقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة حرصه على الحفاظ على الجاهزية الدائمة للجيش الجزائري التي اعتبرها "مكسب لا يقدر بثمن".

وقال اللواء شنقريحة - في تصريحات اليوم الأربعاء خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة بولاية بشار (جنوب غرب)- إنه "من بين الأهداف التي ألح شخصيا على بلوغها، هي ضرورة المساهمة بفعالية في الرفع المطرد لمنحنى التحضير القتالي والتحسين المستمر للمعارف والمهارات للإطارات والمستخدمين والعمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذا المكسب الذي لا يقدر بثمن، المتمثل في الجاهزية الدائمة لقوام المعركة للجيش".

وأكد اللواء شنقريحة الأهمية الحيوية للناحية العسكرية الثالثة والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل التهديدات.