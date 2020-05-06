تبدأ قناة روسيا اليوم، عرض أحداث الفيلم الوثائقي «شوغالي» السبت المقبل 9 مايو الجاري، والفيلم يحكي عن عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي، الذي تم اختطافه ووضعه في سجن معيتيقة الخاص بشكل غير قانوني من قبل مسلحين تابعين لحكومة الوفاق الوطني.

وفي سبيل مساعدة الشعب الليبي على تجاوز محنته وضمان حقوقه في تقرير مصيره والتصرف بثرواته، أرسلت بعض الجمعيات الخيرية والإنسانية علمائها للتحقق وإظهار الواقع على الرأي العام العالمي وكان آخرها بعثة اجتماعية قام بها علماء اجتماع روس في العام الماضي إلى العاصمة طرابلس، وما أن بدأوا في العمل قامت إحدى الأذرع الأمنية لحكومة الوفاق والتي تدعى ميليشيا الردع باعتقالهما وإيداعهما سجن معيتيقة دون توجيه أي تهمة مباشرة لهما حتى الآن.

واستطاع عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان اللذان يقبعان في سجن معيتيقة إلى الآن من تمرير بعض المعلومات والاستطلاعات قبل اعتقالهما بفترة وجيزة مما سمح بتصوير فيلم كامل اسمه «شوغالي» وهو مبني على وقائع وتدور أحداثه في الزمن الحالى الذي تعيشه ليبيا بشكل عام وطرابلس خاصة في ظل تحكم واستبداد تام من قبل مجموعات وميليشيات إرهابية تحت غطاء دولي أعطاهم الشرعية والحق بالتحكم بشعب ليبيا وخيراتها بقوة السلاح والإرهاب.

ويتحدث الفيلم عن دور الجيش الوطني الليبي في سعيه لتخليص الشعب من براثن الإرهابيين وعن الواقع الاجتماعي والسياسي في أحداث مشوقة وفريدة لمشاهدتها وتحليل الوقائع الحقيقية للأزمة الليبية الراهنة وحالة الظلم والقهر والإرهاب الذي تقاسمه مكسيم وسامر مع الشعب الليبي.