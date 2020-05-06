البنك المركزي البرتغالي يحذر من التداعيات السلبية لكورونا على الاقتصاد

قال البنك المركزي البرتغالي إنه مازال من الصعب تقييم العواقب الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن "حدوث تأثيرات سلبية عميقة أمر حتمي" وقد تمتد لفترة طويلة، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نشرة البنك المركزي القول إن مجموعة الإجراءات التي اتخذها لمواجهة تداعيات الجائحة، غير مسبوقة في الماضي القريب".

كان البنك المركزي قد توقع يوم 26 مارس الماضي انكماش اقتصاد البرتغال بمعدل 7ر3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة المالية البرتغالية إنه يجب أن يبدأ اقتصاد البلاد في التعافي في أيار/مايو، بعد "الانقطاع المفاجئ" للنشاط الاقتصادي في الشهرين السابقين.

ونقلت "بلومبرج" عن وزارة المالية القول إنه يجب تعزيز "الاتجاه المعاكس للوضع الراهن " من خلال انتعاش السوق الداخلية والاستثمار.

وأكدت الحكومة مجددا على أن الأولوية هي احتواء تفشي الوباء، وتطبيق إجراءات للأسر من أجل الحفاظ على دخلها.

وكانت المفوضية الأوروبية قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إنها تتوقع انكماش اقتصاد البرتغال بنسبة 8ر6 بالمئة في عام 2020، وارتفاع البطالة إلى 7ر9 بالمئة، وأن يسجل عجز الموازنة نسبة 5ر6 بالمئة.